Depois dos desportistas, Marcelo junta artistas e alunos no Palácio de Belém

"Agora vamos entrar em ciclos diferentes. Vamos trazer cá artistas", declarou o chefe de Estado, no Palácio de Belém, em Lisboa, referindo: "Já trouxemos escritores, já trouxemos cientistas, já trouxemos jornalistas, já trouxemos desportistas".

Marcelo Rebelo de Sousa falava à comunicação social no final da última sessão do programa "Desportistas no Palácio de Belém", que contou com a participação do piloto de motociclismo Miguel Oliveira.

Segundo o Presidente da República, "vai ser uma parada muito alta", porque "houve uma ligação imediata e fácil" entre os desportistas e os alunos do ensino básico e secundário, "como aconteceu, aliás, noutras séries, com alguns dos convidados".

"Vai ser curioso ver como é que as escolas reagem perante pintores, escultores, artistas desenhadores. Com os desportistas foi 100%", acrescentou.

O programa "Desportistas no Palácio de Belém" teve início em outubro e contou com a participação, entre outros, da campeã olímpica da maratona Rosa Mota, dos judocas Jorge Fonseca e Telma Monteiro e do tenista João Sousa.