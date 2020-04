Denúncias aos sindicatos aumentam em tempo de Covid

No jornal de hoje, é também noticiado que o alojamento local procura alternativas à falta de turistas e que a União Europeia vai contribuir com 8,2 milhões de euros para recuperar os estragos provocados pelo furacão.

O jornal dá conta ainda dos contributos já enviados ao Presidente do Governo Regional sobre "saída segura" da pandemia de Covid-19. E partilha com os leitores o gesto da Junta de Freguesia da Maia para com os polícias que estão a controlar as cercas sanitárias.