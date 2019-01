Denúncia de atraso de vencimentos na Provise

Sindicato e Inspeção Regional do Trabalho confirmam atraso no pagamento de vencimentos aos vigilantes da Provise

Diversos trabalhadores da Provise ainda não receberam o vencimento do mês de dezembro e apresentaram uma queixa junto da Inspeção Regional de Trabalho. Segundo o acordo de trabalho, o vencimento deveria ter sido pago no último dia útil do mês, no caso no dia 31 de dezembro.

A informação foi confirmada por Pedro Martins, coordenador regional do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Atividades Diversas. Também a Inspetora Regional do Trabalho, Ilda Baptista, confirmou a existência de queixas por pagamentos em atraso na Provise.

Leia mais na edição desta sexta-feira, 18 janeiro 2019, do jornal Açoriano Oriental