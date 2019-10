As mais lidas

"Empresários das Furnas contra taxa turística" e "OMS alerta para os perigos do marketing digital" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.

A manchete do Açoriano Oriental noticia, com destaque fotográfico, que a companhia aérea norte-americana Delta Air Lines vai deixar de ligar Nova Iorque a Ponta Delgada.

