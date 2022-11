Del Piero coloca Portugal entre as seleções favoritas à vitória

“Portugal tem uma grande equipa e tem um grande campeão. É uma combinação que ninguém quer enfrentar. Estou muito curioso por ver como vão jogar e como irão acabar”, expressou Del Piero, em entrevista à agência Lusa.

Vencedor do Mundial2006 ao serviço de Itália, que falhou a presença pela segunda vez consecutiva, Del Piero de 47 anos, considera que Cristiano Ronaldo “tem uma grande oportunidade no Mundial” para alterar o mau momento vivido no Manchester United.

“Tem uma grande oportunidade no Mundial. Vai voltar a jogar pela sua seleção, onde já marcou muitos golos. Também vai ser o seu último Mundial, de certeza”, sublinhou.

Alessandro Del Piero lembrou a rivalidade do internacional português, com cinco Bolas de Ouro conquistadas (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017), com o argentino Lionel Messi, que contabiliza sete (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021), dominadores totais dos últimos 15 anos, com o Mundial a ser uma espécie de ‘última dança’ para ambos.

“Temos outro homem que tem lutado com ele [Ronaldo] nos últimos 15 anos para ser o melhor do mundo, que está exatamente na mesma situação. Vai participar no último Mundial, tem uma grande equipa, a jogar muito bem, e cada um deles pode decidir em qualquer segundo do encontro. Vai ser um grande Mundial para ambos”, perspetivou.

Assim, Del Piero apontou Portugal e Argentina como duas seleções que podem chegar à final do Campeonato do Mundo, mas não se ficou por aí.

“Adiciono o Brasil, a França, a Alemanha e até a Espanha. De certeza que vai haver outro ‘outsider’, como acontece em todos os Mundiais. No último, foi a Croácia, que foi à final e ninguém pensava que podia acontecer. O Mundial é um torneio de apenas um mês e tudo pode acontecer”.

O facto de o Campeonato do Mundo se disputar a meio da época cria “componentes novos” que atiçam a curiosidade de Del Piero, com o sucesso das seleções a depender da “química entre atletas e como se adaptam a jogar num diferente período do ano”.

“A Bélgica tem um grande plantel e talvez possa ser agora que finalmente façam algo grande. Têm muito talento e um dos melhores médios que alguma vez vi no futebol, o Kevin de Bruyne. A França com Mbappé, o Brasil com Neymar... Há bastantes seleções construídas da mesma maneira: têm uma equipa forte, com estrelas mundiais. Depois, o Mundial é o Mundial. É uma beleza, resta sentar e ver o que irá acontecer”, concluiu.

O Mundial2022 disputa-se no Qatar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro, a meio da época futebolística, com Portugal a integrar o Grupo H da prova, juntamente com Gana (24 de novembro), Uruguai (28 de novembro) e Coreia do Sul (02 de dezembro).