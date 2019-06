David Paiva apresenta “Team Nordeste 2019”

A Rampa da Tronqueira, que conta com a colaboração do CATTT, abre os eventos desportivos motorizados que a Câmara do Nordeste, através do Centro Desportivo e Recreativo, tem para o corrente ano, concretamente, as provas de Drag Race e Santo António Motores. Também neste fim de semana, no sábado, dia 15, o Centro Desportivo leva a efeito uma prova de todo o terreno na freguesia de Santo António Nordestinho, pelas 16h30, no antigo Campo de Futebol de Santo António Nordestinho.



O piloto nordestense estreou-se no CAR em 2016, com participações nas provas de São Miguel, Santa Maria, Terceira e Pico, terminando o ano com a conquista do título de campeão de Veículos Sem Homologação (VSH1). Seguiram-se mais dois anos com boas indicações, com David Paiva a regressar para o seu quarto ano de competição, que terá uma nova imagem do Toyota Starlet, da autoria de dois designers nordestenses, Luís Sousa e Dinarte Pimentel.