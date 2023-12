David Carreira e espetáculo piromusical na passagem de ano

A Câmara Municipal de Ponta Delgada, em parceria com a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada (CCIPD), anunciou que vai investir 75 mil euros num espetáculo piromusical para a passagem de ano na cidade, numa noite que também irá contar com um concerto de David Carreira.

Em conferência de imprensa realizada ontem nos Paços do Concelho, Pedro Nascimento Cabral revelou que pretende que a passagem de ano em Ponta Delgada se torne um “marco importante na divulgação turística” da cidade, salientando o trabalho realizado “afincadamente” pelo município para tornar este um destino “diferenciado e que permita que não só os cidadãos nacionais, bem como todos aqueles que residem na Europa e no Mundo possam olhar para Ponta Delgada como sendo uma importante referência para a passagem de ano”.

“Assim, planeámos a montagem do palco na Praça Gonçalo Velho, como é hábito, iniciando-se o programa pelas 21h30 com a banda Cisco Bottle, depois teremos a atuação da noite com David Carreira”, revelou, adiantando ainda que, no soar das 12 badaladas, haverá espaço para o que o autarca considera uma “inovação”.

“Em parceria com a Câmara de Comércio, vamos ter, pela primeira vez, fogo-de-artifício acompanhado por música, num verdadeiro espetáculo piromusical. Teremos ainda atuações musicais até às 3h00 da manhã, sem esquecer o baile do Coliseu Micaelense” que, segundo Nascimento Cabral, já conta com “a casa praticamente cheia”.

Perante a aposta da Câmara Municipal de Ponta Delgada, o autarca confessou que a “ambição” passa por “trazer um turismo de cruzeiros para a passagem de ano, isto é, que os cruzeiros não se localizem todos no Funchal e que algum deles já possa vir aportar aqui a Ponta Delgada para ver pelo menos o espetáculo piromusical. São conversações que estamos a ter com a indústria dos cruzeiros. No médio prazo poderá acontecer”, adiantou.

Na conferência de imprensa, Nascimento Cabral abordou também a comemoração do Dia das Montras, que irá decorrer no próximo dia 8, realçando a sua importância para “alavancar o nosso comércio tradicional e permitir uma simbiose entre o que os comerciantes e as pessoas têm para oferecer, por isso a Câmara Municipal de Ponta Delgada tem programada uma série de atuações musicais espalhadas pelo centro histórico”.

Este evento está inserido no vasto programa de Natal que irá decorrer até ao dia 24 de dezembro, e que conta com animação no centro histórico com um carrossel, um comboio e Mercadinho de Natal e ainda “um vasto programa musical com várias bandas itinerantes, e atuações de tunas da Universidade dos Açores”.

Nesta época natalícia, a autarquia também pretende manter de forma gratuita o autocarro de Natal para “trazer pessoas para o centro histórico”, funcionando todos os sábados, entre as 10h e as 20h, e fazendo a ligação dos diversos parques de estacionamento ao centro da cidade”.

Na conferência, o autarca salientou ainda a isenção do pagamento dos parquímetros que volta a acontecer todos os sábados do mês de dezembro e anunciou a aplicação de “vouchers” para o estacionamento. “O cidadão que faça uma despesa numa loja ou restaurante num valor superior a 10 euros terá a oportunidade de receber um voucher com a oferta da primeira hora nos parques de estacionamento do Castilho, da Avenida e de São João”, revelou.

Para o presidente da direção da CCIPD, Mário Fortuna, que também marcou presença na conferência, o programa apresentado foca-se na população residente, mas também tem “potencial para atrair turistas”.

“As pessoas agora também já viajam no Natal e optam por destinos simpáticos e este programa alegra-nos. Há 10, 12 anos Ponta Delgada estava em declínio e sem perspetiva e já virámos isso ao longo do anos. Temos menos edifícios degradados e estamos mais dinâmicos no centro de Ponta Delgada e temos de continuar com iniciativas desta natureza”, considerou.