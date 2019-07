David Carreira, Anselmo Ralph, André Sardet e Banda Fundação Brasileira atuam na 4ª edição do Festival das Marés

O evento que tem lugar nos Mosteiros, concelho de Ponta Delgada, de 29 a 31 de agosto, conta, também, com as atuações no palco principal – no campo de futebol - de Fernando Rocha, Taponas Assassinas, Soulsky, Vânia Dilac & Soulmates, Ride, Play, The Code, Piruka e Mastiksoul.