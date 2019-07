Danilo destaca regresso do "líder" Marcano ao FC Porto

O médio internacional português Danilo destacou este domingo a importância do regresso do defesa espanhol Marcano ao FC Porto, proveniente da Roma, considerando que é mais um jogador “para liderar” a equipa na temporada futebolística 2019/20.

“Depois de algumas saídas, era importante chegar alguém que já conhecesse os cantos à casa. Tem a experiência suficiente para ser mais um líder. O Marcano reúne todas essas condições, pois é um bom jogador e um bom ser humano. Vai ser muito positivo para nós”, referiu Danilo, que vai cumprir a quinta temporada nos ‘dragões’.

Imprescindível para o treinador Sérgio Conceição no meio-campo ‘azul e branco’, Danilo foi o porta voz do plantel antes da partida para o Algarve, local onde o FC Porto vai cumprir um estágio, de 15 a 24 de agosto.

O médio resumiu as duas semanas de pré-época com as palavras “desgaste” e "muita qualidade”, lembrando que esta é uma altura para “assimilar as ideias do treinador”.

“Tivemos três jogos bons e com bons resultados, o que é sempre importante. A equipa esteve bem e está a assimilar bem as ideias do treinador. Apesar do desgaste, temos mostrado muita qualidade. Temos tido uma boa preparação, não só em termos físicos, mas também em termos táticos”, concluiu.