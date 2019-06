Daniela Mercury vai à Ribeira Quente abrilhantar os 30 anos do Chicharro

Daniela Mercury, é a cabeça de cartaz da edição comemorativa dos 30 anos da Festa do Chicharro e trará na bagagem uma energia contagiante pois os seus concertos ao vivo são sempre sinónimo de cor, ritmo e alegria. A diva de Salvador da Bahia pisará o palco da Ribeira Quente, no dia 6 julho.







Além de Daniela Mercury, os Calema são outro dos nomes sonantes deste festival de verão que coloca a Ribeira Quente no centro das atenções da ilha de São Miguel. Vão estar no dia 4 de julho a fazer a festa no palco junto à praia do Fogo, refere nota de imprensa.







Como já vem sendo tradição na Festa do Chicharro, os Starlight vão pisar o palco do evento no dia 5 de julho. Os Starlight são considerados a banda “talismã” do Chicharro, pois têm o dom de transformar aquele recinto num lugar onde é impossível não bater o pé.





Os Supa Squad, bem conhecidos da nova geração, vão igualmente estar na Festa do Chicharro este ano. Esta banda já passou por festivais como o Rock in Rio, Musa Cascais, MEO Sudoeste, Sol da Caparica, Campo Pequeno, Coliseu dos Recreios, Hard Club, entre muitos outros.





O Chicharro vai contar com a música de Mosimann, vindo de França, que para além de DJ e produtor, é também um cantor multi-instrumentista. Com uma carreira invejável Mosimann tem arrecadado diversos Prémios e Distinções.





Os Insert Coin são também uma presença confirmada para esta edição das bodas de pérola do Chicharro. Conhecidos por criarem ambientes únicos, sem barreiras entre quem põe a música e o público.







Para além deste lote de artistas de luxo outros se juntarão ao programa dos 30 anos do Chicharro como são o exemplo dos Alpha Heroes, Reaction, Hilow, Antoine C, Vânia Dilac e André N feat Kicker.