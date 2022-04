Daniel Ramos deixa o comando técnico do Santa Clara

Daniel Ramos, de 50 anos, invocou uma cláusula que tinha no contrato para deixar o Santa Clara e abraçar um projeto na Arábia Saudita, onde vai orientar o Al-Fayha.



A referida cláusula permitia-o sair a custo zero do Santa Clara caso surgisse uma proposta do estrangeiro.



A esta hora, decorre em Ponta Delgada uma reunião entre Ismail Uzun, presidente da SAD do Santa Clara, João Ferreira, diretor desportivo da SAD, e Daniel Ramos.







Notícia desenvolvida na edição de amanhã do jornal Açoriano Oriental de quarta-feira, 6 de outubro de 2021