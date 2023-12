Da Weasel são primeira confirmação do 10.º festival Monte Verde nos Açores

Em comunicado de imprensa, a organização do festival, que decorre junto à Praia do Monte Verde na Ribeira Grande, adiantou que, "mais de 15 anos depois", os Da Weasel voltam a atuar nos Açores, "num concerto exclusivo na região", programado para 08 de agosto de 2024.

Para 2024 a banda já tinha anunciado "um novo concerto na ilha da Madeira, completando agora a sua presença em territórios insulares com um concerto na ilha de São Miguel", lê-se no comunicado da organização do Monte Verde.

Em julho de 2022, os seis elementos do grupo - Jay, Pacman (que o público agora conhece como Carlão), Virgul, Guilhas, Quaresma e DJ Glue - reuniram-se para um concerto no festival Alive, em Oeiras, assinalando assim o regresso aos palcos, inicialmente previsto para 2020. Este ano, atuaram no festival Marés Vivas, em julho, em Vila Nova de Gaia.

A discografia dos Da Weasel inclui seis álbuns de estúdio, um EP e dois DVD ao vivo, na qual se encontram canções como “Good Bless Johnny”, “Dúia”, “Agora e para sempre (a paixão)”, “Ressaca”, “Dou-lhe com a alma”, “Dialetos de ternura” e “Tás na boa”.

Segundo Jay, em entrevista à Lusa em abril deste ano, “ficaram coisas por publicar”. “Há algumas raridades, algumas pérolas, que ficaram na gaveta. Vamos ver o que é que pode dar”, disse, explicando que “nem sequer há material para um EP, quanto mais para um disco”.

Este ano, foi editada uma biografia do grupo, “Da Weasel – Uma página da história”, de Ana Ventura.

O livro, dividido em nove capítulos, recua a memórias ainda antes de a banda ser formada, com cada um dos atuais elementos a partilhar um pouco da sua própria história, e termina alguns meses depois do concerto de regresso aos palcos.

Os bilhetes para o festival Monte Verde, que decorre a 08, 09 e 10 de agosto de 2024, já se encontram disponíveis na plataforma Seetickets.