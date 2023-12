D.A.M.A, Marisa Liz e Mário Lundum na programação do Teatro Micaelense até abril

O diretor de produção, Filipe Branco, afirmou hoje na apresentação da programação da instituição para os primeiros quatro meses do ano que a mesma é “enriquecedora”, “diversificada e arrojada” e apresenta uma “aposta forte no que é feito na região”.

A nova temporada artística começa no dia 07 de janeiro com o Concerto e Brinde de Ano Novo, pela Sinfonietta de Ponta Delgada.

Na música, destacam-se espetáculos de Marisa Liz (19 janeiro), do grupo D.A.M.A (24 fevereiro) e do fadista Mário Lundum (16 março) e a realização do festival Tremor (entre os dias 19 e 23 de março).

Também estão previstos concertos do Avô Cantigas (14 janeiro), do quarteto de cordas Thin Rock Music Concept (16 fevereiro), dos The Code (06 abril) e de Cristóvam (12 abril), entre outros.

No teatro, estão agendados o laboratório para atores “Teatro Físico e Trabalho Sensorial”, por Bruno Schiappa (de 01 a 27 de março) e os espetáculos “Rosas para Xavier”, do Teatro Amélia Lopes (09 março), enquanto na dança o realce vai para a produção “Eu danço, e tu?”, do 37.25 – Núcleo de Artes Performativas (26 abril).

A programação do teatro de Ponta Delgada para os primeiros quatro meses de 2024 também inclui, entre outros momentos, o espetáculo de comédia “20 Anos de ‘Toliças’”, do projeto açoriano Fala Quem Sabe (03 fevereiro) e a realização da III Cimeira Feminina (08 março).

Serão ainda realizadas várias atividades pelo serviço educativo, como teatro, artes circenses, expressão plástica, dramática, musical e corporal.

A presidente do conselho de administração da instituição, Maria José Duarte, considerou que a programação para o primeiro quadrimestre de 2024 continua a ser “eclética e de qualidade” e “vai ao encontro das várias faixas etárias” do público de Ponta Delgada e da ilha de São Miguel.

A programação, que inclui espetáculos com artistas locais, nacionais e estrangeiros, também está direcionada “para as escolas, para as famílias e para os idosos”, no que diz respeito ao serviço educativo, disse.