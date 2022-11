'Custodian' desenvolve sistema inovador para proteger o ambiente marinho

Este projeto resulta de um consórcio internacional liderado pela SOLVIT, em parceria com o AIR Centre, o TERINOV, a Lotaçor, a Docapesca, o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, a UAVISION e a Universidate Técnica Nacional da Noruega (NTNU), financiado pelo Programa Crescimento Azul dos EEA Grants, refere comunicado da empresa.

O 'Custodian' pretende desenvolver um “sistema inovador que irá permitir proteger o ambiente marinho da poluição por plástico, preservar os recursos marinhos, através de uma gestão a longo prazo, e aumentar o rendimento dos pescadores sem exceder o esforço de pesca.”, explica a SOLVIT.





Este sistema está a ser desenvolvido em parceria com associações de pesca locais e regionais, pescadores, investigadores e empresas, num esforço coletivo que pretende promover a digitalização marítima, uma melhor gestão dos recursos e o desenvolvimento sustentável.





Citado no comunicado, Nuno Cota, CEO da SOLVIT, “o objetivo é a criação de condições para que as embarcações possam receber, a cada instante, a localização das artes de pesca, assim como receber outra informação como avisos e alertas personalizados, incluindo derivas de posição do equipamento; condições do mar; mensagens bidirecionais de terra-mar como por exemplo para fornecer aos pescadores uma visão remota em tempo real dos mercados de peixe, permitindo-lhes escolher o porto que maximiza o rendimento para a pescaria atual ou, ainda, preparar a logística nas docas para otimizar recursos e aumentar eficiência logística”.