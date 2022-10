CUF chega a acordo para a aquisição do Hospital Internacional dos Açores

De acordo com comunicado, para a CUF, a chegada aos Açores da sua rede de hospitais e clínicas “será um motivo de grande satisfação, permitindo colocar ao serviço do arquipélago a sua experiência de mais de 77 anos na prestação de cuidados de saúde e, desta forma, contribuir para reforçar a oferta de cuidados diferenciados e de qualidade na região”.





Saliente-se que o Hospital Internacional dos Açores foi inaugurado em março de 2021, dispõem de uma oferta alargada de serviços, nomeadamente atendimento urgente, bloco operatório, internamento, cuidados intensivos, exames especiais, entre outros.



O comunicado diz ainda que “para os acionistas do HIA a entrada da CUF na totalidade do capital do HIA S.A. é igualmente um motivo de grande satisfação, estando convictos de que se trata de uma mais-valia para o projeto”, acrescentando que esta nova fase “reforça e alarga ainda mais a capacidade que o HIA tem demonstrado, em contribuir para o aumento da capacidade instalada e da diferenciação clínica nos Açores”.





A CUF destaca também a qualidade do trabalho desenvolvido pela atual equipa do HIA, liderada por Luís Miguel Farinha.



Simultaneamente, alinhadas com a estratégia inicial do Hospital Internacional dos Açores, a experiência e dimensão da CUF no mercado nacional, garantirão “uma linha de continuidade numa cultura assente na qualidade e na segurança, através da adoção das melhores práticas ao nível dos protocolos clínicos, do investimento no capital humano e na melhoria contínua do seu desempenho global”.



A nota de imprensa sublinha que a concretização desta operação “está ainda dependente das diligências prévias previstas no acordo, bem como, igualmente, da sua notificação prévia e não oposição por parte da Autoridade da Concorrência”.