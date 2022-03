CTP lamenta que certificados exteriores à UE não sejam reconhecidos

“A Confederação do Turismo de Portugal afirma que é incompreensível o facto de o Governo português ainda não reconhecer os certificados de vacinação de pessoas de fora da União Europeia que querem entrar em Portugal”, apontou, em comunicado.

Segundo a CTP, em causa estão, por exemplo, turistas de países dos principais mercados emissores para Portugal, como o Reino Unido e o Brasil.

A confederação notou ainda que Portugal está a ser “muito mais restritivo” do que outros destinos concorrentes, o que está a ter “implicações muito negativas” para o turismo.

“É muito complicado para as empresas do Turismo de Portugal continuarem a ver alguns dos seus mercados estratégicos fechados por não serem ainda reconhecidos os certificados de vacinação emitidos fora da União Europeia. Isto quando países nossos concorrentes, como a Espanha, França e Alemanha já aligeiraram muitas das restrições”, afirmou, citado no mesmo documento, o presidente da CTP, Francisco Calheiros.

Por outro lado, a CTP disse ser “premente” a revisão das condições de acesso aos empreendimentos turísticos, que implicam que os hóspedes de países terceiros tenham que apresentar testes à Covid-19 no ‘check-in’, mesmo que já estejam vacinados.