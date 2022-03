Cryzan reencontrou-se com os golos e já é o melhor marcador

Depois do golo apontado no Coimbra da Mota na jornada anterior ao Estoril, o jogador de 25 anos bisou frente ao Arouca, passando a somar três golos na competição.



Cryzan, que reencontrou-se com os golos, marcou em duas jornadas consecutivas e quebrou um jejum de golos que vinha desde a última jornada da época passada, quando havia apontado o primeiro golo da vitória por 4-0 sobre o Farense na última jornada da I Liga de 2020/2021.



Várias lesões têm afetado o jogador desde que há dois anos chegou aos Açores, na altura por empréstimo do Atlético Goianense. Ainda assim, e com três golos, Cryzan lidera a lista dos melhores marcadores do Santa Clara no campeonato, seguido por Carlos Júnior (atualmente no Al-Shabad), Rui Costa e Lincoln, todos com dois golos cada. Jean Patric e Allano têm um golo cada.



No ranking dos melhores artilheiros do Santa Clara na I Liga, liderado por Carlos Júnior (23 golos), Cryzan ascendeu à quarta posição com 10 golos, a dois de Zé Manuel (terceiro) e a cinco de Thiago Santana (segundo).