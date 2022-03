Cristóvam distinguido como compositor do ano em prémios de criatividade

O mês passado, Cristóvam foi distinguido pelo Festival Clube dos Criativos de Portugal como Compositor do Ano, com a canção “Setting Sun”. O ranking da Criatividade Nacional é uma classificação individual que distingue os melhores profissionais em várias áreas criativas.



A canção “Setting Sun” entrou na competição porque fez parte de uma campanha relacionada com o Turismo dos Açores. “Setting Sun” poderá vir a fazer parte de “Songs On a Wire”, o álbum gravado entre a ilha Terceira e a Austrália e que será editado depois do próximo verão.