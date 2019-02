Cristina Calisto recebe nova Comissão Política do PSD Lagoa

As mais lidas

A reunião serviu, também, para abordar alguns investimentos no concelho de Lagoa e assuntos de relevante importância para a autarquia.

Tratou-se de um encontro de apresentação de cumprimentos à presidente da autarquia e “manifestar a sua disponibilidade para colaborar em estratégias de desenvolvimento e propostas que visem melhorar o concelho de Lagoa nos mais diversos domínios, situação para a qual foi manifestada total disponibilidade e espírito de colaboração, numa cooperação que salvaguarde o interesse dos lagoenses e o progresso do concelho de Lagoa”, adianta nota de imprensa.

A presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto, acompanhada pelo vice presidente, Ricardo Martins Mota, recebeu esta quarta-feira, a nova direção da Comissão Política do PSD Lagoa, presidida por António Vasco Viveiros.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok