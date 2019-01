Cristina Calisto lamenta morte de Rui Ramos

A autarca da Lagoa relembra ainda o contributo que Rui Ramos deu, com "enorme dedicação e sentido de responsabilidade, ao desenvolvimento cultural, social e económico do concelho, naquilo que foram as suas funções desempenhadas neste município, mesmo enquanto oposição, não esquecendo, também, o trabalho desempenhado enquanto deputado da Assembleia Legislativa Regional dos Açores e, até mesmo, enquanto professor do ensino secundário, profissão que desempenhou com muito dignidade e humanidade".

A notícia do seu falecimento foi recebida pela Câmara Municipal com profunda tristeza e consternação. Segundo Cristina Calisto, a ação de Rui Ramos “foi sempre intensa, coerente e reveladora de grande determinação para com o desenvolvimento da Lagoa.” Frisa ainda que, “a sua importância enquanto despertador de consciências de gerações e gerações de jovens, designadamente todos aqueles que foram e tiverem o privilégio de ser seus alunos” certamente deixa um legado e será um exemplo para todos aqueles que privou.

A autarca da Lagoa sublinha ser “uma grande perda para o concelho e para os Açores” e endereça a toda a família, em nome da Câmara Municipal de Lagoa e em seu nome pessoal, o mais profundo sentimento por esta tão grande perda.