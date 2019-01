Cristina Calisto assina protocolos de colaboração com Nonagom e EBI de Lagoa

A presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto, assinou na terça-feira, os protocolos de colaboração com a Associação Nonagon – Parque Ciência e Tecnologia de São Miguel e a Escola Básica Integrada da Lagoa, com vista a permitir que os colaboradores de ambas as instituições possam usufruir de tarifas exclusivas e descontos na inscrição e mensalidades em modalidades como cardio-musculação e natação, desenvolvidas no Aquafit – Health & Fitness Center.