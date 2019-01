Cristiano Ronaldo pode vencer primeiro troféu na Juventus na Supertaça italiana

As mais lidas

Além de Ronaldo, também João Cancelo faz parte da equipa da Juventus e pode conquistar o primeiro título fora de Portugal, depois de ter vencido uma I Liga, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga em 2013/14, ao serviço do Benfica.

A nível interno, os nove anos nos 'merengues' não foram tão recheados, com 'apenas' duas Ligas espanholas (2011/12 e 2016/17), duas Taças do Rei (2010/11 e 2013/14) e duas Supertaças de Espanha (2012 e 2017).

Em 2009/10, o português mudou-se para o Real Madrid, ao serviço do qual conquistou mais quatro Ligas dos Campeões (2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18), três Mundiais de clubes (2014, 2016 e 2017) e duas Supertaças Europeias (2014 e 2017).

Ronaldo deixou os 'leões' sem mais nenhum título e mudou-se para o Manchester United, no qual, sob o comando de Alex Ferguson, conquistou nove troféus, com o mais sonante a ser a Liga dos Campeões em 2007/08.

A primeira medalha sénior de Cristiano Ronaldo surgiu também numa Supertaça, mas em Portugal, em 2002, ano em que o Sporting venceu o Leixões, por 4-1, numa partida em que o extremo, ainda adolescente, não saiu do banco de suplentes.

Bem encaminhada para vencer a oitava liga italiana consecutiva, a Juventus, líder da Serie A, parte como favorita perante o inconstante AC Milan, quinto classificado, já a 22 pontos do conjunto de Turim.

Após nove anos no Real Madrid, o capitão da seleção portuguesa chegou esta temporada à Juventus, crónica campeã italiana, e pode agora somar o 27.º título da carreira como sénior.

