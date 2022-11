Cristiano Ronaldo lidera a lista dos 'centenários'

Na data da oficialização da lista de convocados dos 32 países que vão competir no campeonato do Mundo, o ‘capitão’ da seleção nacional soma 191 jogos internacionais pelo seu país, o que coloca o jogador de 37 anos no topo dos mais experientes a este nível, numa lista algo surpreendente, com cinco jogadores do Qatar.

A Bélgica apresenta seis jogadores com mais uma centena de jogos com a camisola dos ‘diabos vermelhos’, seguido do Uruguai, com cinco, e precisamente do Qatar, seleção estreante em Mundiais e sem grande presença em competições internacionais.

Além de Ronaldo, Portugal leva ao Qatar o centenários Pepe (128) e Rui Patrício (104), embora o guardião luso tenha recentemente perdido a titularidade para o mais jovem Diogo Costa.

Naquela que poderá ser a última oportunidade da sua ‘geração de ouro’, a Bélgica apresenta o central Jan Vertonghen, ex-Benfica, com 144 internacionalizações, seguido de Axel Witsel, outro antigo jogador dos ‘encarnados’, com 126, e Tobias Alderweireld, com 123.

Eden Hazard, que chegou a ser grande estrela dos belgas, mas que tem vivido com vários problemas físicos na ultimas temporada, soma 122 jogos, seguido de Dries Mertens, com 106, e Romelu Lukaku, com 102.

Também a precisar de uma renovação, o Uruguai vai igualmente viver o que promete ser a despedida de grandes figuras da última década, como Diego Godin (159 internacionalizações), Luís Suarez (134) e Edinson Cavani (133).

O guarda-redes Fernando Muslera, com 133 jogos, e o defesa Martin Cáceres (Uruguai), com 115, completam a lista de centenários.

Sem tradição qualquer a nível internacional, pelo menos em Mundiais, o Qatar chega à ‘sua’ competição com cinco jogadores acima das 100 internacionalizações, embora todos sejam nomes praticamente desconhecidos para o típico adepto.

Hassan Al-Haydos soma 169 jogos pelo seu país e é mesmo o terceiro com mais representações internacionais, só atrás de Ronaldo e do mexicano Guardado, segundo com 177, e mais do que Lionel Messi, quatro, com 164 pela Argentina.

Abdelkarim Hassan (130), Karim Boudiaf (115), Abdulaziz Hatem (107) e Boualem Khoukhi (105) fecham a lista dos mais experientes do Qatar.

Recém-chegados ao grupo dos 100 são Ricardo Rodriguez, da Suíça, e o mexicano Héctor Herrera, médio que passou pelo FC Porto.

O Mundial2022 vai decorrer de 20 de novembro a 18 de dezembro, no Qatar.