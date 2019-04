Cristãos convidados a aprofundar a fé nos 60 anos do Santuário

“Convidamos todos os cristãos e peregrinos a aprofundarem a sua fé neste ano pastoral de ‘Comunidade Evangelizada em Comunhão Missionária’ e a sermos todos, tudo e sempre missionários do Senhor”, solicitou a equipa reitoral, formada pelos cónegos Adriano Borges e José Medeiros Constância, reitor e o vice-reitor, respetivamente.



Do programa festivo destaca-se uma celebração de ação de graças a 22 abril, no 60.º aniversário do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres da Diocese de Angra.

A comemoração da efeméride inclui ainda a realização de atividades como um encontro de reitores dos santuários diocesanos dos Açores, a 24 de maio, e um simpósio nos dias 11 e 12 de julho, onde D. Carlos Azevedo, do Conselho Pontifício para a Cultura, da Santa Sé, aborda o tema “Viver em Cristo: Pleno humanismo de santidade”.





