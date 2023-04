Crise energética e inflacionista custa ao Estado 486,8 ME em março

"Em março, a execução reportada das medidas adotadas no âmbito da mitigação do choque geopolítico, levou a uma redução da receita em 439,4 milhões de euros e a um aumento da despesa total em 47,4 milhões de euros", pode ler-se no relatório.

Do lado da receita, a DGO destaca os impactos associados à perda de receita fiscal com a redução do ISP equivalente à descida do IVA para 13% (151,5 milhões de euros), a devolução da receita adicional de IVA via ISP (98,4 milhões de euros), a suspensão da taxa de carbono IVA (95,4 milhões de euros) e a suspensão da taxa de carbono ISP (82,4 milhões de euros).

Já no lado da despesa assinala, em particular, as medidas de apoio a setores de produção agrícola (39,2 milhões de euros).