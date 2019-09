Criança perde audição à espera de cirurgia

O alerta da Ordem dos Enfermeiros de que o Serviço Regional de Saúde continua com défice de pessoal de enfermagem, apesar do esforço que o Governo Regional tem feito para contratar nos últimos dois anos e meio, é outro dos temas abordados no jornal de hoje, onde também se publica uma entrevista a Machado Pires sobre a Biblioteca Açoriana em Santa Catarina, no Brasil, que tomou o seu nome; e ainda sobre um professor que usa videojogos para aprendizagens na sala de aula.

O Desporto destaca a derrota do Santa Clara na casa do FC Porto, por 2-0, os resultados do Sporting Ideal e Operário nos respetivos campeonatos e ainda a conquista do Azores Airlines Pro pelo surfista português Frederico Morais.