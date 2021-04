Criado nos Açores grupo de trabalho para acompanhar impactos económicos

Segundo uma nota do gabinete de imprensa do Governo dos Açores, integram o grupo a Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, a Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, bem como a Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada e a Delegação dos Açores da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal.

De acordo com o executivo açoriano, na sequência das medidas de contenção da pandemia de Covid-19 determinadas para a ilha de São Miguel, “está-se a acompanhar com grande proximidade o evoluir da situação, em conjunto com a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada e a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal".