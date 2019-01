Crescimento do consumo das famílias nos Açores regista evolução muito positiva em dezembro

O diretor regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade destacou o crescimento de 3,71%, a preços constantes (valores brutos), nas vendas no comércio a retalho da Região em dezembro, face ao mesmo mês de 2017, salientando “a evolução muito positiva que se tem verificado no consumo das famílias açorianas nos últimos anos”.

Citado em nota do Gacs, Ricardo Medeiros, afirmou que “esta trajetória de crescimento que se tem vindo a registar na Região significa que a economia dos Açores continua em expansão e a criar valor”, sustentando que “a criação de riqueza tem também impacto na geração de mais rendimento para as famílias açorianas”.





O diretor regional, que falava segunda-feira à margem da visita a um estabelecimento comercial na Vila das Lajes, na Terceira, disse ainda que “os Açores continuam a assistir a uma grande dinâmica de investimento que, certamente, irá trazer mais postos de trabalho, melhor remunerados”.





De acordo ainda com o índice de vendas no comércio a retalho, informação do Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA), a compra de produtos alimentares nas grandes superfícies comerciais da Região, apresenta, a preços correntes, uma variação anual de 2,99%.





Considerando os valores corrigidos de sazonalidade, o incremento atinge 4,11% considerando a média dos últimos 12 meses, o que reflete uma estabilidade no crescimento deste indicador de consumo das famílias.