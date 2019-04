Creche funciona há mais de dois anos sem licença

As mais lidas

A Câmara Municipal de Ponta Delgada emitiu, em janeiro deste ano, parecer desfavorável ao pedido de autorização de utilização da creche que tem capacidade para 84 crianças dos 6 meses aos 3 anos, baseando a sua decisão no relatório do Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).

Foi inaugurada em agosto de 2016 e abriu portas a 5 de setembro desse ano, e, desde então, a Creche da Esperança do Patronato de São Miguel, situada no Paim, em Ponta Delgada, está a funcionar sem autorização de utilização da autarquia.

Creche do Paim foi inaugurada em agosto de 2016 e só no ano passado foi feira a vistoria para a autorização de utilização, cujo relatório final levou a autarquia a emitir parecer desfavorável

