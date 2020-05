Covid-19: Merkel rejeita convite de Trump para comparecer na cimeira do G7

A chanceler alemã, Angela Merkel, rejeitou o convite do Presidente norte-americano para participar pessoalmente na cimeira do G7, em junho, nos Estados Unidos da América (EUA), devido ao contexto pandémico da covid-19, revelou este sábado o escritório do governo germânico.