Covid-19: Madeira mantém total 90 casos, mas apenas dois estão ativos

"Até ao dia 13 de junho, foram contabilizadas 1.543 notificações de casos suspeitos de covid-19, dos quais 1.453 não se confirmaram", indica o IASAÚDE em comunicado, vincando que 1.034 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, 423 em vigilância ativa e 611 em autovigilância.

O arquipélago da Madeira registou o primeiro caso positivo de infeção pelo novo coronavírus a 16 de março, mas já não assinala novos doentes há 38 dias consecutivos (desde o dia 07 de maio).

No Laboratório de Patologia Clínica do Serviço de Saúde da Madeira (Sesaram) foram já processados 18.579 testes para covid-19, abrangendo 16.820 utentes.

"Sobre as linhas criadas no âmbito do Plano de Contingência, o total de atendimentos pela linha de acompanhamento psicológico do IASAÚDE (291 212 399) é agora de 1.290, com 139 pessoas em acompanhamento pelos profissionais deste Instituto", refere o comunicado.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 426 mil mortos e infetou mais de 7,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.512 pessoas das 36.463 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.