Covid-19: Governo dos Açores cria programa para fomentar turismo interno

"Posso anunciar que, durante a próxima semana, entrará em funcionamento um novo programa criado pelo Governo dos Açores, chamado 'Viver os Açores', que se traduz no incentivo aos residentes à realização de férias em outras ilhas da região que não a da sua residência", disse hoje Vasco Cordeiro, citado em nota enviada à imprensa pelo seu gabinete.

O governante está hoje na ilha de Santa Maria, numa visita que engloba uma ronda de contactos pelas diferentes ilhas a propósito da pandemia de covid-19 e do seu impacto na região.

De acordo com o chefe do executivo açoriano, o programa "Viver os Açores" consistirá num incentivo para a realização de férias interilhas, num apoio financeiro para a aquisição de serviços de transporte aéreo e marítimo, de alojamento, de alimentação, de atividades turísticas e de aluguer de viatura.

"Com a perfeita consciência de que não é o mercado interno que substitui aquilo que são os fluxos turísticos provenientes do exterior, o Governo dos Açores está a trabalhar no sentido de potenciar e valorizar, ao máximo, esse mercado interno", considera o governante.

O PSD dos Açores havia já defendido também uma medida no mesmo sentido.

Os Açores não apresentam neste momento qualquer caso ativo de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, sendo que até à data foram detetados 147 casos na região: 130 recuperaram, 16 morreram, e um voltou ao continente.

Portugal regista hoje 1.505 mortes relacionadas com a covid-19, mais um do que na quinta-feira, e 36.180 infetados, mais 270, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.