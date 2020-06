Covid-19: Doentes internados no Hospital de Ponta Delgada voltam a receber visitas

As visitas ao HDES estiveram encerradas no âmbito do combate à pandemia da covid-19.

Segundo uma nota de imprensa, os pacientes podem receber visitas das 18 às 20:00 ”mediante marcação prévia junto da equipa de enfermagem”, mas existem serviços que, "pela situação clínica do doente e contexto de internamento, têm um horário específico".

Neste caso, deverá o visitante, junto dos profissionais de saúde, combinar e agendar com a devida antecedência o dia da visita.

No Hospital do Divino Espirito Santo, cada quarto poderá ter uma visita por dia, sendo que deverá ser sempre a mesma semanalmente, e o tempo de permanência é de 15 minutos.

Os Açores não registaram nas últimas 24 horas novos casos positivos de covid-19 e a região continua sem qualquer caso ativo, anunciou a Autoridade de Saúde Regional, sendo que até à data foi detetado um total de 147 casos na região: 130 recuperaram, 16 morreram, e um voltou ao continente.

Portugal contabiliza pelo menos 1.505 mortos associados à covid-19 em 36.180 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).