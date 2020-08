Covid-19: Argentina ultrapassa os 400 mil infetados

O país de 44 milhões de habitantes contabilizou também 82 mortos no espaço de 24 horas, elevando o total de óbitos para 8.353.

O elevado número de casos num único dia ocorreu um dia após o Governo anunciar a prorrogação até 20 de setembro de algumas medidas de contenção.

O Presidente argentino, Alberto Fernandez, expressou preocupação com o rápido aumento do número de casos em algumas regiões do país, nomeadamente na província de Jujuy (norte), onde "o sistema de saúde está no fim", disse.

Milhares de argentinos, apoiados pela oposição, manifestaram-se na segunda-feira em Buenos Aires e nas principais cidades do país contra o confinamento imposto pelo Governo, manifestações criticadas por epidemiologistas enquanto o país regista um forte aumento de infeções e mortes.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 838 mil mortos e infetou quase 24,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.