Cotrim de Figueiredo diz que documento é "pouco corajoso e pouco reformista"

Em Braga, Cotrim de Figueiredo acrescentou que o OE2022 apenas reserva “migalhas” para as medidas mais relevantes.

“É um orçamento pouco corajoso, pouco reformista, é para satisfazer clientelas e mais do mesmo”, referiu.

Segundo Cotrim de Figueiredo, num orçamento de 106 mil milhões de euros, apenas estão reservados 680 milhões para “medidas chamadas de apoio estrutural, as medidas mais relevantes”.

“Eu pergunto se isto é um orçamento com o mínimo de espírito reformista. Não é, são migalhas com as quais a máquina de propaganda do PS faz uma festa, mas que não altera em nada nem o modelo de desenvolvimento de Portugal, nem a estrutura da nossa sociedade”, disse ainda o líder da IL.

O Orçamento do Estado para 2022 foi aprovado na sexta-feira em votação final global no parlamento, com os votos a favor do PS (que tem a maioria dos 230 lugares do parlamento) e as abstenções dos deputados do PSD da Madeira (Sara Madruga da Costa, Sérgio Marques e Patrícia Dantas) e dos deputados únicos do PAN (Inês Sousa Real) e Livre (Rui Tavares).

PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP e BE votaram contra a proposta.