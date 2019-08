Costa convoca Conselho de Ministros para avaliar requisição civil

As mais lidas

António Costa falava aos jornalistas no Palácio de Belém, em Lisboa, depois de uma reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a greve dos motoristas, encontro que durou cerca de uma hora.

O primeiro-ministro referiu que a situação em relação ao cumprimento dos serviços mínimos "mudou da manhã para a tarde" e, perante esta nova realidade, é preciso fazer "uma nova reavaliação", que acontecerá num Conselho de Ministros eletrónico hoje ao final da tarde, no qual será decido se a requisição civil é ou não decretada.

