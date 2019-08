Costa agradece a Carlos Moedas “defesa incansável dos portugueses e de Portugal”

As mais lidas

Após a reunião com Carlos Moedas, António Costa recebeu Elisa Ferreira, indicada pelo Governo português para integrar a Comissão Europeia que vai ser liderada pela alemã Ursula Von der Leyen.

O comissário cessante congratulou-se por outro lado com a evolução da ciência em Portugal nos últimos cinco anos, a qual considerou “um bocadinho” o seu legado, que se traduziu num aumento significativo dos fundos para a ciência.

“Uma relação institucional com o primeiro-ministro que correu sempre tão bem, porque, no fundo, a nossa relação estava acima dos partidos, era Portugal, l Lutar sempre para representar Portugal o melhor possível”, disse à imprensa.

“Enquanto primeiro-ministro, quero também agradecer a forma impecável como mantivemos sempre um relacionamento muito estreito. Sempre respeitando a independência própria de um comissário europeu, Carlos Moedas foi um incansável defensor dos portugueses e de Portugal, em todas as circunstâncias”, sublinhou.

Carlos Moedas, que na Comissão liderada por Jean-Claude Juncker tem a pasta da Ciência e Inovação, foi recebido na residência oficial do primeiro-ministro.

