Corveta João Roby ruma aos Açores para mais uma missão

A corveta João Roby, comandada pelo Capitão-tenente Pedro Miguel Costa Caetano, tem como missão exercer ações de patrulha e vigilância marítima, proteção e controlo das atividades económicas, científicas e culturais ligadas ao mar, bem como de proteção dos recursos naturais e defesa do ambiente, através da prevenção e combate à poluição marinha naquele arquipélago.

De acordo com comunicado da Marinha Portuguesa, o NRP João Roby rende o NRP Viana do Castelo que após terminar a missão irá navegar rumo a Lisboa.

