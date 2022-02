Corpos dos três alpinistas franceses desaparecidos foram encontrados

"A equipa de resgate profissional transportou os corpos dos três alpinistas franceses desaparecidos para Lukla (sudeste do Nepal)", disse o inspetor e porta-voz da esquadra de polícia do distrito de Solukhumbu, Rishi Raj Dhakal.

"O gabinete da polícia concluiu todos os procedimentos legais que era obrigado a fazer aqui", continuou Dhakal, acrescentado que "os corpos serão agora transportados para Katmandu para autópsia".

Dhakal declarou que os corpos foram encontrados "aproximadamente na mesma área” onde estavam a ser realizadas as buscas pelos três jovens alpinistas franceses.

Por sua vez, Ang Norbu Sherpa, chefe da equipa de resgate, confirmou ter "trazido três corpos para Lukla da zona perto da encosta da face norte do Mingmo Eiger".

Entretanto, Sherpa recusou-se a confirmar se eram realmente os franceses desaparecidos.

"Não podemos confirmar a identidade dos corpos porque não estamos autorizados a fazê-lo", disse Ang Norbu Sherpa, referindo que "há um processo separado para identificação ou confirmação".

Após uma suspensão de dois dias, as operações de busca foram retomadas na sexta-feira, a fim de tentar encontrar os alpinistas franceses desaparecidos em 26 de outubro, na sequência de uma avalancha, quando escalavam a face oeste do cume do Mingbo Eiger (6.070 metros), disse a Federação Francesa de Clubes Alpinos e de Montanha (FFCAM).

Louis Pachoud, Gabriel Miloche e Thomas Arfi, membros de um grupo de elite da FFCAM, faziam parte de uma equipa que chegou à região no final de setembro, com o objetivo de escalar vários picos entre os 5.000 e os 6.000 metros, a sul de Ama Dablam (6.814 metros).