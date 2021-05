Convívio familiar através dos videojogos na Academia de Juventude

Trata-se de um evento criado com o objetivo de promover o convívio entre famílias através dos videojogos e que decorrerá entre as 12 horas e as 22 horas, na Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira.





“Atualmente, os videojogos estão muito presentes no nosso dia-a-dia e associam-se a todas as faixas etárias. São uma fonte de entretenimento e de ocupação dos tempos livres, mas têm outros benefícios associados, como a maior capacidade de memorização, de concentração e de elaboração de estratégias. Tendo tantas vantagens relacionadas, o município aceitou aliar-se a uma iniciativa que, para além de proporcionar a diversão de toda a família, ajuda o comércio praiense”, afirma Tiago Ormonde, vereador responsável pelas pastas da economia e do empreendedorismo na autarquia da Praia da Vitória, citado em nota.





Com entrada gratuita e sem inscrição necessária, o evento pretende, também, acompanhar a evolução da indústria dos videojogos até à atualidade, através de várias estações de jogo, cada uma com o seu desafio.





Deste modo, os participantes terão oportunidade de ser premiados com vouchers, que poderão ser utilizados em qualquer loja do comércio da Praia da Vitória.





Segundo a organização, o evento cumprirá todas as determinações das autoridades de saúde, sendo obrigatório o uso de máscara e o distanciamento social.