“Conversas com Mulheres da Ciência” em Vila Franca do Campo na próxima segunda-feira

Cinco investigadoras do sistema científico e tecnológico regional vão partilhar os testemunhos dos seus percursos profissionais enquanto mulheres na Ciência, contribuindo para avançar o debate sobre o tema na região, no qual vão participar também alunos dos 11.º e 12.º anos de escolaridade da escola anfitriã.

Este ano participam na iniciativa, representando as “Mulheres na Ciência”, as investigadoras Patrícia Garcia, Doutora em Entomologia pela Universidade dos Açores, Maria Teresa Borges Tiago, Doutora em Ciências Económicas e Empresariais pela Universidade dos Açores, Rita Carmo, Doutora em Geologia pela Universidade dos Açores, Inês Martins, Doutora em Ciências do Mar, e Joana Barcelos e Ramos, Doutora em Ciências Naturais.

Para o Diretor Regional da Ciência e Transição Digital, Sérgio Ávila, “a ciência e a igualdade de género são essenciais” para se alcançarem “os objetivos de desenvolvimento global”.

“Estes desígnios estão incluídos na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e encontram eco no Programa do XIII Governo dos Açores”, sublinha.

Sérgio Ávila aponta ainda este evento como um exemplo do desígnio - “que é global e regional” - para o acesso completo e participação igualitária das mulheres na ciência, adiantando que “o objetivo é também mostrar aos jovens açorianos – elas e eles – a efetiva relevância das mulheres na ciência”.

A participação do género feminino nas áreas de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) é ainda deficitária a nível global, por relação com o género masculino.

De acordo com dados das Nações Unidas, as mulheres recebem bolsas de investigação tipicamente menores do que os colegas homens e, embora representem 33,3% de todos os investigadores a nível mundial, apenas 12% dos membros das academias nacionais de ciências são mulheres.

Esta é a 2.ª edição da iniciativa “Conversas com Mulheres da Ciência” promovida pela Secretaria Regional da Cultura, da Ciência e Transição Digital, através da Direção Regional da Ciência e Transição Digital, a qual se pretende que venha a ser realizada anualmente.