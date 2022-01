“Conversa a 3 sobre Políticas Museológicas”, no Museu de Angra do Heroísmo

Numa iniciativa da Secretaria Regional da Cultura, da Ciência e Transição Digital, através da Direção Regional da Cultura, o evento contará com as intervenções do diretor regional da Cultura, Ricardo Tavares, e de João Neto, presidente da Associação Portuguesa de Museologia, e terá a moderação de Jorge Paulus Bruno, diretor do Museu de Angra do Heroísmo.





Segundo nota do Governo dos Açores, estão previstas, entre outras ações, o debate de questões associadas à promoção da acessibilidade aos acervos através da digitalização, a criação de mecanismos de retoma de públicos, o papel dos Serviços Educativos e a função das parcerias e projetos de cooperação com outras entidades públicas e privadas.





Na ocasião, serão entregues ao museu o Prémio Incorporação 2020, atribuído pela APOM à exumação de uma baleia comum Balaeonoptera physalus e a Menção Honrosa na modalidade Parceria, decorrente da colaboração com A SALA – Companhia de teatro residente do MAH.





O encontro, que decorrerá em regime presencial, poderá ser acompanhado ‘online’ na página do canal televisivo regional VITEC.