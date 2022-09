Consulta Externa do HDES recebe donativo de 12 cadeiras de rodas

O donativo resulta de uma verba angariada aquando da comemoração dos 50 anos da graduação deste grupo de finalistas, no passado mês de julho.

O Serviço de Consulta Externa recebeu ainda o donativo realizado pela Farmaçor que se associou à iniciativa doando duas cadeiras adicionais.



No momento da entrega, no Auditório do HDES, o presidente do Conselho do Mecenato do hospital, Ricardo Martins Mota, frisou que “esta partilha da sociedade civil são um bom sinal”, esperando que possa “inspirar” novos modelos de comemoração. Carolina Viveiros, responsável pela Consulta Externa, refere que a doação “fará toda a diferença, uma vez que o serviço tem “imensas cadeiras bastante danificadas, e muitas vezes há falta de cadeiras, o que dificulta o acesso aos gabinetes de consulta”.