Conservadores alemães voltam a tentar encontrar candidato à sucessão de Merkel

O presidente da União Democrata Cristã (CDU) e potencial candidato à chancelaria, Armin Laschet, convocou uma reunião com a direção do seu partido, para o final do dia de hoje, para tentar encontrar uma solução política para a questão da corrida às eleições legislativas de setembro próximo.

"Espero que cheguemos às decisões necessárias muito rapidamente, esta semana", disse Laschet.

O seu rival na corrida para suceder a Merkel, o ministro-presidente da Baviera, Markus Soder, também está convidado, mas ainda não informou se participará.

A direção da União Social Cristã (CSU), que integra a coligação de poder na Alemanha, deve expor a sua posição numa conferência de imprensa marcada para hoje.

Enquanto os Verdes, em segundo lugar nas sondagens atrás dos conservadores, indicaram já hoje a sua candidata, Annalena Baerbock, a coligação CDU/CSU continua dividida entre Armin Laschet e Markus Soder.

"Felicito Annalena Baerbock por esta candidatura e posso assegurar-lhe que a CDU espera uma campanha eleitoral justa", prometeu Laschet.

“Devemos ser particularmente justos nestes tempos de pandemia, quando as pessoas esperam que os políticos troquem argumentos entre si de forma justa”, acrescentou o presidente da CDU, que tem revelado problemas de popularidade, mas que mantém intactas as aspirações a ser o candidato da coligação às eleições legislativas de 26 de setembro.

Os militantes da CDU temem que possa aumentar um clima de polarização de candidaturas, que prejudique a votação dos conservadores.

"Sabemos, graças aos Estados Unidos, o que significa conduzir campanhas eleitorais polarizadas e também sabemos, após uma decisão democrática, quanto tempo leva para um novo presidente conseguir reconciliar o país", argumentou Laschet, num ataque velado a Soder, que reivindica o apoio dos ativistas de base contra os quadros do partido.

"Devemos poupar-nos a isso na Alemanha. Devemos tratar-nos com respeito, como democratas", concluiu Laschet.

Os conservadores tentaram, em vão, durante todo o fim de semana, encontrar uma solução pacífica para a disputa interna, não escondendo o receio com o impacto que estas divisões podem ter no eleitorado.

Markus Soder, de 50 anos, que dirige a CSU, tem as sondagens a seu favor, quando comparado com Armin Laschet, de 60 anos, mas, tradicionalmente, cabe à CDU apresentar o candidato da coligação, sendo o partido social-cristão um movimento regional da Baviera.

Armin Laschet, que apenas recentemente foi eleito para a liderança da CDU, também sofreu vários contratempos, tendo sido muito criticado pela forma como se tem posicionado perante a estratégia de combate contra a pandemia.

Laschet defendeu uma estratégia mais moderada de luta contra o novo coronavírus, ao ponto de ter entrado em conflito com a liderança de Angela Merkel.

Embora Laschet seja considerado o herdeiro natural de Angela Merkel, na verdade tem tido dificuldade em conciliar a necessidade do partido de harmonizar os sentimentos de continuidade e de renovação.