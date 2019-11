Conselho Económico e Social dos Açores com todos os órgãos aprovados

De acordo com comunicado, o Conselho Económico e Social dos Açores tem todos os seus órgãos a funcionar e apenas está pendente a aprovação do seu orçamento já apresentado pela sua Comissão Coordenadora.



Já está também constituída a Comissão Permanente de Concertação Social, "que irá reunir no próximo dia 2 de dezembro para trabalhar sobre o Plano Regional de Emprego dos Açores, 2020-2024".



Entretanto e no mês de janeiro a Comissão Coordenadora do CESA irá reunir para preparar a aAgenda e os trabalhos a desenvolver até ao final do mandato do conselho.