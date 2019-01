Conselho da Europa "seriamente preocupado" com ação da polícia francesa

As mais lidas

Mais de 2.000 pessoas, incluindo manifestantes e polícias, ficaram feridas durante os protestos dos “coletes amarelos” desde que começaram em novembro, a partir das redes sociais e devido ao aumento dos combustíveis e da perda do poder de compra dos franceses, alargando-se para outras questões posteriormente.

A comissária alertou contra medidas que estão atualmente em debate no Parlamento francês e que poderiam limitar o direito das pessoas a se manifestarem. Este seria um esforço para reprimir os agitadores que usam protestos para atacar a polícia.

A comissária reuniu-se esta semana com autoridades francesas para conversar sobre as questões dos direitos relacionados aos dois meses de protestos dos “coletes amarelos”.

A comissária do Conselho da Europa para os Direitos Humanos, Dunja Mijatovic, disse estar "seriamente preocupada" com os extensos ferimentos causados por balas de borracha e outros métodos da polícia francesa para dispersar os manifestantes dos “coletes amarelos”.

