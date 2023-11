Congresso vai ser na Feira Internacional de Lisboa entre 05 e 07 de janeiro

Esta é a segunda vez que os socialistas escolhem a FIL para palco do seu congresso nacional, tendo primeira vez acontecido em dezembro de 2014.

Esse congresso de dezembro de 2014 consagrou a liderança de António Costa no PS, após ter derrotado em setembro desse ano, em eleições primárias abertas aos cidadãos em geral, o anterior secretário-geral, António José Seguro.

Neste momento, estão no terreno três candidatos a secretário-geral do PS: o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, o atual deputado e ex-ministro Pedro Nuno Santos e o dirigente socialista Daniel Adrião.

As eleições diretas internas para o cargo de secretário-geral do PS estão marcadas para 15 e 16 de dezembro, mas os três candidatos terão de entregar até quinta-feira uma moção de estratégia, acompanhada de número mínimo de 200 proponentes da sua candidatura.

Em simultâneo com as diretas de 15 e 16 de dezembro, os militantes socialistas vão eleger cerca de 1.600 delegados ao congresso com direito a voto, aos quais se vão juntar 1.100 com direito de inerência.

Em termos de ordem de trabalhos, os congressos do PS costumam abrir na sexta-feira à noite com um discurso de balanço do mandato por parte do secretário-geral cessante.