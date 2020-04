Congressista lusodescendente apoia produtores de leite na Califórnia

Segundo o representante do 16º distrito da Califórnia, será necessário implementar estratégias para ajudar os produtores. "Estive em várias vídeo-conferências sobre como vamos lidar com os desafios de curto prazo para não perdermos muito da indústria dos laticínios na Califórnia", explicou, sublinhando que "metade da indústria é detida por famílias de origem portuguesa".

Há 1200 produtores de leite no estado, que viram os preços no mercado de futuros recuar de forma dramática em março, com o leite de classe III, para queijo, a passar de 17,05 em janeiro para 12,15 dólares no mercado de futuros de maio. Cerca de metade da produção de leite é usada em queijo.

A queda está a suceder por "uma combinação de razões", disse Costa, em especial o encerramento das escolas e restaurantes, estabelecimentos com elevado nível de consumo de leite, queijo e iogurte, e derrapagem das exportações. "O leite está a voar das prateleiras dos supermercados, mas é uma percentagem mais pequena dos laticínios que são consumidos".

O distrito que Jim Costa representa, no vale de São Joaquim, abrange três condados com forte presença de lusodescendentes, em especial dos Açores: Merced, Madera e Fresno. Se há um mês havia céticos quanto ao combate necessário, agora "as pessoas na comunidade percebem", afirmou.

O democrata foi um dos que votou no histórico pacote de estímulo de 2 biliões de dólares, a terceira medida relativa à pandemia aprovada de forma bipartidária pelo congresso, onde se inclui 9,5 mil milhões de dólares para ajudar o setor agrícola norte-americano.

O problema, explicou, é que mesmo este montante avultado "não vai chegar para muito" tendo em conta o tamanho da crise em que o setor está a mergulhar. Só a Califórnia, que produz cerca de 20% do leite nos EUA e 80% das amêndoas do mundo, tem um setor agrícola que vale 50 mil milhões de dólares.

"Todos os produtos, da carne de porco às aves e vegetais, estão a sofrer grandes declínios", disse Costa, notando a preocupação dos agricultores e proprietários.

A solução vai passar por "diferentes estratégias". Está já marcada uma reunião entre o comité de agricultura da Câmara dos Representantes, ao qual Costa pertence, com o secretário da agricultura, Sonny Perdue.

"Ele e a sua equipa vão reunir-se para perceber como o dinheiro do terceiro pacote será distribuído", afirmou. "Vão fazer triagem, é o que estamos a fazer em tudo. Estamos a fazer triagem do país inteiro, a tentar parar a hemorragia", comparou.

Estas discussões ocorrem paralelamente ao trabalho em mais medidas. "Vamos precisar de mais pacotes de estímulo", afirmou Costa. "Estamos a trabalhar no quarto pacote, que deverá ser efetivado no final de abril ou início de maio. Estamos a determinar em que investimentos nos devemos focar".

O congressista, que tem estado em contacto próximo com os sete hospitais situados nos seus condados, referiu que uma das prioridades será melhorar o sistema de saúde, o que inclui medidas para os hospitais e clínicas que oferecem cuidados de saúde nas zonas rurais.

Haverá também o esforço de "aumentar a capacidade de financiamento para que possamos formar mais médicos e enfermeiros", disse, convicto de que a pandemia terá efeitos prolongados. "Penso que vamos estar confrontados com isto pelo resto deste ano e em continuação no ano seguinte".

Para mitigar os efeitos na economia, o congresso deverá apontar baterias a projetos diversificados. "Penso que vamos ver esforços em termos de transporte, água, escolas e construção", disse, sublinhando que o presidente Donald Trump mencionou o investimento em infraestruturas que tanto Democratas como Republicanos querem fazer.

Jim Costa lamentou também o tempo perdido no combate à pandemia e apelidou de "corajosos" os governadores Gavin Newsom (Califórnia), Andrew Cuomo (Nova Iorque) e Mike DeWine (Ohio) que "começaram a tomar medidas sozinhos, algo que a administração a nível nacional não estava disposta a fazer".

"Estamos a trabalhar muito na Califórnia, a tentar recuperar o atraso", referiu. "Estamos a tentar fazer tudo o que podemos para nos preparamos e protegermos, em primeiro lugar, a saúde e a segurança".

A pandemia covid-19 infetou mais de 300 mil pessoas e causou 8.162 mortos nos EUA, com 12.026 infetados e 276 mortos na Califórnia.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto de covid-19 espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de mais de 627 mil infetados e mais de 46 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, 15.362 óbitos em 124.632 casos confirmados até hoje.

Em Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, o último balanço da Direção-Geral da Saúde indicava 10.524 infeções confirmadas. Desse universo de doentes, 266 morreram, 1.075 estão internados em hospitais, 75 recuperaram e os restantes convalescem em casa ou noutras instituições.