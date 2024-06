Confiança em Zelensky no nível mais baixo desde a invasã

A popularidade de Zelensky, no cargo há cinco anos, aumentou após o início da invasão russa em fevereiro de 2022, atingindo um recorde de 90% em maio desse ano, de acordo com dados do Instituto Internacional de Sociologia de Kiev.

A popularidade caiu para 77% em dezembro passado, 64% em fevereiro e 59% em maio, disse o instituto num comunicado, citando um inquérito que realizou em meados de maio, com uma amostra de mais de mil pessoas.

A desconfiança em relação ao Presidente ucraniano aumentou para 36% em maio, em comparação com 35% em fevereiro, 22% em dezembro e 7% em maio de 2022, segundo o comunicado citado pela agência francesa AFP.

Zelensky tem sido confrontado com uma série de desafios, incluindo o fracasso da contraofensiva do verão passado, um debate aceso sobre a mobilização e escândalos de corrupção entre altos funcionários do Estado.

O chefe de Estado “mantém a legitimidade aos olhos da sociedade ucraniana” e “70% a 80%” da população opõe-se a uma eleição presidencial durante a guerra, comentou o diretor executivo do Instituto, Anton Grushetsky, citado no comunicado.

Grushetsky disse que os ucranianos, no entanto, são cada vez mais críticos em relação a nomeações governamentais e estão preocupados com a equidade da sociedade, nomeadamente na luta contra a corrupção e na distribuição justa do ónus da guerra.

Zelensky, 46 anos, um antigo ator sem experiência política, foi eleito chefe de Estado em abril de 2019 com 73% dos votos para um mandato de cinco anos, que teve de ser prorrogado indefinidamente no contexto da guerra.

A sua taxa de aprovação tinha caído para 37% um mês antes do início da invasão russa, em fevereiro de 2022.