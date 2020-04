Conferência sobre Acessibilidades Aéreas e Marítimas nos Açores adiada

Em comunicado, o CESA refere que não estão reunidas as "condições necessárias à realização da Conferência com a profundidade e dignidade que pretendemos dar a este evento enquadrado na Agenda do CESA".

O CESA diz ainda que prosseguem os trabalhos referentes à elaboração dos Estudos “Caracterização da Dinâmica Demográfica Recente dos Açores e Estratégias para a Recuperação Populacional, por ilha” e “Evolução das Qualificações da População Ativa nos Açores”, adjudicados à Fundação Gaspar Frutuoso\Universidade dos Açores.